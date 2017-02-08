Медиапроекция с Путиным в тюбетейке на домах Казани (видео)

В Сети появилось видео, где изображение президента РФ проецируется на здания ЖК «Барселона». У ролика уже более полутора тысяч просмотров и почти 80 комментариев.

Во вторник, 7 февраля, на фасадах высоток у театра кукол «Экият» появилась проекция портрета Владимира Путина. После внизу возникает патриотическая надпись «Даже не думай уходить». Судя по всему, авторы видео хотят, чтобы действующий президент остался главой государства и после выборов следующего года.

В Сети ролик назвали «Самая большая проекция с Путиным», а комментаторы хвалят авторов и жалеют, что не могут увидеть это световое шоу вживую: «Завораживающее зрелище! Никого не оставит равнодушным. Популярный человек не только в нашей стране , но и во всём мире. Да и лозунг правильный», «Великолепное зрелище достойное лучших мировых столиц и украшающее вечерний город», «Прикольно получилось,отличная работа. Интересно сам Владимир Владимирович видел это? Мне кажется ему бы понравилось».

  • Автор: Dinara
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