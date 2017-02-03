Новая станция метро ко дню города

Стали известны сроки открытия местного долгостроя - станции «Дубравная», которая должна была войти в эксплуатацию еще в 2016-ом году.

30 августа первая линия казанского метро будет официально закончена, так как станция «Дубравная» наконец откроется. Об этом стало известно из сообщения генерального директора «Метроэлектротранса» Асфана Галявова на очередном совещании в Министерстве информатизации и связи РТ.  

Входы в подземку расположатся на пересечении улиц Зорге и Фучика. а доехать до центра жители смогут за 15 минут. Кстати, на этой станции приобрести жетоны будет можно только через автоматы.  

Напомним, что в планах - вторая линия метро. Она будет проложена от станции «Дубравная» до Фучика, и на завершении достигнет первой линии на станции «Яшьлек». Поэтому жители города могут обрести еще как минимум четыре станции - «Фучика», «10 микрорайон», «Ломжинская» и «Сахарова».

  • Автор: Dinara
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