Новая станция метро ко дню города

30 августа первая линия казанского метро будет официально закончена, так как станция «Дубравная» наконец откроется. Об этом стало известно из сообщения генерального директора «Метроэлектротранса» Асфана Галявова на очередном совещании в Министерстве информатизации и связи РТ.

Входы в подземку расположатся на пересечении улиц Зорге и Фучика. а доехать до центра жители смогут за 15 минут. Кстати, на этой станции приобрести жетоны будет можно только через автоматы.

Напомним, что в планах - вторая линия метро. Она будет проложена от станции «Дубравная» до Фучика, и на завершении достигнет первой линии на станции «Яшьлек». Поэтому жители города могут обрести еще как минимум четыре станции - «Фучика», «10 микрорайон», «Ломжинская» и «Сахарова».