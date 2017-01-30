От убытков «Казанский паркинг» спасают штрафы

Сейчас в Казани работают 57 участков платной парковки на 1830 мест, а в 2017 их станет на 302 места больше. В этом году добавят 15 участков в границах улиц Пушкина, Подлужной, Вишневского, Лесгафта, Чехова, Роща Фрунзе, Тихомирнова, а также моста «Миллениум». За час пользования парковкой нужно оплатить 50 рублей, а неуплата за размещение автомобиля влечет наложение штрафа в размере 2500 рублей.

Напомним, что с 1 марта этого года стоимость парковки изменится - в центре Казани вырастет до 70 рублей в час, а на наименее загруженных участках подешевеет на 20 рублей. Например, реже всего казанцы оставляют автомобили на стоянках на улицах Галиаскара Камала, Худякова и Гаяза Исхаки.



Решению об увеличении тарифа предшествовал мониторинг количества припаркованных автомобилей, длительности стоянки и изменения ситуации на дорогах. В конечном итоге, исполком понял, что изменить цену можно исходя из загруженности парковок. Стоимость увеличат там, где участки заполнены на 80-95%.

По материалам Inkazan.