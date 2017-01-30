В Казани не будут строить высотки

С 9 января действует запрет на строительство высотных зданий выше 20 этажей. Причиной его появления стало то, что застройщики заполняли не все правила землепользования и застройки, которые были приняты в 2004 году. Градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) - один из основных документов, перед началом строительства, но в правилах прописали значения параметров только для домов ниже 20 этажей. Это дало возможность для произвольного трактования некоторых ограничений, поэтому Прокуратура приняла решение о новом запрете.

Тогда встал вопрос о судьбе уже начатых проектов. Например, ЖК «Столичный» (22 этажа, первая очередь уже сдана), ЖК «Миллениум сити» (26 этажей), ЖК «Седьмое небо» (22 этажа) - всего подобных домов 32 дома. возводимых 14 компаниями. Дабы не ударять по строительному рынку, принято решение о разрешении окончания строительства этих домов.