«Монополия» запустила голосование по игровым фишкам

Участвуют 64 фишки - все варианты, которые были в игре с момента появления. Восемь лучших определяют фанаты.

Поклонники игры сами смогут решить судьбу любимых «собаки по кличке Скотти», «цилиндра», «гоночного автомобиля», а также других персонажей. В России, как и во всем мире, голосование пройдёт с 10 по 31 января, а результаты будут объявлены 19 марта, во Всемирный День «Монополии».

Впервые в истории «Монополии» в голосовании участвуют абсолютно все фишки, которые когда-либо выпускались в игре. 64 кандидата разделены на соответствующие категории: «мода», «животные», «изобретения» и другие. Наравне с такими любимчиками аудитории как «цилиндр», «тачка», «ботинок» к кандидатам присоединились и новые персонажи: «пингвин», «резиновая уточка» и «плюшевые тапки».

Голосование проходит на официальном сайте Votemonopoly.com, каждый участник может проголосовать неограниченное количество раз. Выбранные поклонниками фишки войдут в новое классическое издание игры «Монополия», которое появится на полках осенью 2017 года. Самые активные игроки, рассказавшие о «Фишечном безумии» в своих социальных сетях с хештегами #TokenVotingRussia и #Монополия2017 получат специальные призы от компании.