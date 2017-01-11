III Соционический фестиваль в «Циферблате»

Ликбез по соционике, игры в типирование и киноконцерт в программе однодневного фестиваля для «Драйзеров», «Есениных» и «Наполеонов».

Организаторы обещают непринужденно и увлекательно рассказать о концепции типов личности, определить ваш тип (если вы до сих пор не знаете) и  раскрыть секреты самореализации. Уже готова программа фестиваля, но возможны изменения. Так что следите за новостями.

12.00 - Вступительное слово и краткий ликбез по соционике

13.00 - Дефиле косплейщиков

13.30 - Открытое голосование и награждение победителя конкурса

14.00 - «Как пожелаешь» - секреты самореализации 

15.00 - Киноконцерт «Один за всех, а все из одной квадры»

16.00 - Сюрприз

17.00 - «Типируй с нами, типируй как мы, типируй еще лучше!» - полусерьезный практикум с далеко идущими последствиями

18.30 - Закрытие официальной части

Начало в 12:00 в свободном пространстве «Циферблат» на Университетской, 14. Вход свободный, оплата по тарифу: первые два часа - 2 рубля за минуту, с третьего часа 1 рубль в минуту. Подробнее в группе «Вконтакте».

  • Автор: Dinara
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