Ликбез по соционике, игры в типирование и киноконцерт в программе однодневного фестиваля для «Драйзеров», «Есениных» и «Наполеонов».
III Соционический фестиваль в «Циферблате»
Организаторы обещают непринужденно и увлекательно рассказать о концепции типов личности, определить ваш тип (если вы до сих пор не знаете) и раскрыть секреты самореализации. Уже готова программа фестиваля, но возможны изменения. Так что следите за новостями.
12.00 - Вступительное слово и краткий ликбез по соционике
13.00 - Дефиле косплейщиков
13.30 - Открытое голосование и награждение победителя конкурса
14.00 - «Как пожелаешь» - секреты самореализации
15.00 - Киноконцерт «Один за всех, а все из одной квадры»
16.00 - Сюрприз
17.00 - «Типируй с нами, типируй как мы, типируй еще лучше!» - полусерьезный практикум с далеко идущими последствиями
18.30 - Закрытие официальной части
Начало в 12:00 в свободном пространстве «Циферблат» на Университетской, 14. Вход свободный, оплата по тарифу: первые два часа - 2 рубля за минуту, с третьего часа 1 рубль в минуту. Подробнее в группе «Вконтакте».
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