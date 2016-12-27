«Елки. Деньги. #можноВСЁ» или как встретишь Новый год, так его и проведешь!

«Билайн» приготовил по-настоящему новогодний подарок для любителей активного отдыха и развлечений – квест «Елки. Деньги. #можноВСЁ».

Только с 1 по 13 января 2016 года, участвуя в новогоднем квесте «Елки. Деньги. #можноВСЁ», вы можете не только отлично провести долгожданные каникулы вместе с родными и друзьями, но и выиграть множество призов. Например, билеты на киноновинки сезона или шанс стать обладателем крупных денежных призов. Призовой фонд квеста более шести млн рублей.

Для этого просто авторизуйтесь через «ВКонтакте» на сайте https://mozhnovse.ru и найдите приключения на свой безлимит. И не забывайте делиться своими впечатлениями, фото и видео с родными и близкими, с друзьями в своих социальных сетях. Для этого у вас есть по-настоящему безлимитный мобильный интернет в тарифе #можноВСЁ. Ведь если не запостил, значит не было!

Более подробная информация, а также правилах участия доступны на https://mozhnovse.ru.