Фестиваль новой татарской культуры Jadidfest: что, где, когда?

И над все этим - акустика группы Oscar & с7с5, поэзия и электроника от главреда казанской «Собаки» Радифа Кашапова и Юлдуз Миннулиной. Он же вместе с Ильясом Гафаровым презентует фильм о татарских эмигрантах. Детей займут сказками и мастер-классом - они сами сделают Зиланта. Помимо дизайн-маркета, второй площадкой Jadidfest станет лекторий: поговорим о формировании татарских слобод и узнаем пять забытых фактов о Бишбалте. А любителям пеших прогулок понравится открытая экскурсия «Исчезнувшие озера Казани».