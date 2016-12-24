Фестиваль, громко заявивший о себе в апреле, вновь переведет выходные в другую реальность - где казанская идентичность проявляется на сто процентов. За основу по прежнему берут дизайн-маркет, но и помимо него, здесь есть что посмотреть.
Фестиваль новой татарской культуры Jadidfest: что, где, когда?
На дизайн-маркетJadidfest попадают только те участники, кто делает вещи с оглядкой на национальную идентичность, будь то одежда, украшения, открытки или, к примеру, мед.
На фудкорте тема сохранится - эчпочмаки, но вегетарианские, с грибами, а также имбирные печенья с татарским мотивом.
И над все этим - акустика группы Oscar & с7с5, поэзия и электроника от главреда казанской «Собаки» Радифа Кашапова и Юлдуз Миннулиной. Он же вместе с Ильясом Гафаровым презентует фильм о татарских эмигрантах. Детей займут сказками и мастер-классом - они сами сделают Зиланта. Помимо дизайн-маркета, второй площадкой Jadidfest станет лекторий: поговорим о формировании татарских слобод и узнаем пять забытых фактов о Бишбалте. А любителям пеших прогулок понравится открытая экскурсия «Исчезнувшие озера Казани».
Начало в 12:00 в Центре современной культуры «Смена» на Бурхана Шахиди, 7. Вход - 100 рублей. Подробнее в группе «Вконтакте».
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