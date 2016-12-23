Благоустройство лесопарка завершится торжественным открытием 25 декабря. В программе праздника, который начнется в 10:00, музыкальный концерт на фестивальной площадке, игры в ледяной крепости, эко-квест, катание на лыжах и ватрушках.
Как спасли Горкинско-Ометьевский лес
Напомним, новая история Горкинско-Ометьевского леса началась в прошлом году, во время публичных слушаний по выделению «Клинике Нуриевых» участка рядом с проспектом Победы, который, по мнению местных жителей, разрушал существующую лыжную трассу и рассекает единое лесопарковое пространство. С тех пор было решено, что роддом в лесу строить не будут. Как заявил тогда мэр города Ильсур Метшин: «Недопустимо рассматривать лыжные трассы и парковые зоны как место под стройки. Никакого перезонирования не будет. Казань большая, место для строительства роддома найдем!». Так начались обсуждения проекта обустройства лесопарка.
Архитектор и маркетолог Надежда Снигирева и Дмитрий Смирнов, победители нашей премии «Топ 50», применили методологию соучаствующего проектирования на практике – они включили жителей и сообщества в диалог об изменении существующего и проектировании нового леса.
Надежда Снигирева: «Наш любимый проект – Горкинско-Ометьевский лес. Здесь была особенная ситуация -– огромная территория никак не использовалась местными жителями и считалась опасной, зато место было любимо лыжниками и велосипедистами. В то же самое время здесь был ряд градостроительных конфликтов. Мы работали отдельно со всеми инициативными группами, собирали десятки фокус-групп и три общегородских проектных семинара. В итоге на последнем был полный зал и люди аплодировали. Получилось снять существующие конфликты, сделать лыжную базу и благоустроить лыжные трассы для лыжников, обустроить мосты через овраги для велосипедистов, а в междулесье сделать полноценный парк для местных жителей».
Сейчас в лесу появилось несколько ключевых объектов. Внимание сразу привлекает входная зона с парковкой, выделенная семиметровыми арочными конструкциями с динамичной подсветкой. Проходя дальше на территорию междулесья, вы увидите фестивальную площадку со сценой – тут можно проводить мероприятия как летом, так и зимой.
Лес всегда был любимым местом для казанских лыжников, поэтому здесь взамен изжившей себя спортивной базы появился многофункциональный павильон с тренерскими комнатами, судейской с видом на стартовую/финишную поляну, раздевалками и душевыми кабинами, кафе, пунктом обслуживания парка, комнатой матери и ребенка, охраной и туалетом, здесь же будет прокат лыж и тюбингов. От здания базы спускаются трибуны, на которых можно будет сидеть и слушать лекции или смотреть кино, а зимой это место превратится в зону для болельщиков лыжных соревнований. Очень важно, что лыжные трассы освещены — теперь можно безопасно кататься даже ночью.
Два разделенных лесных массива, Горкинского и Ометьевского лесов, объединились в одну природную территорию. Для пешеходов построили мост, а лыжники проезжают под ним, исключая таким образом возможность столкновения. Мост был необходим: раньше местные жители, чтобы сократить свой маршрут, спускались в лес с улицы Братьев Касимовых. Крутой склон, близость ливневой канализации - пройти там было непросто, теперь проблема решена: над глубоким и сильно замусоренный оврагом
построили пешеходный мост, который сейчас связывает территорию леса в улицей Братьев Касимова.
Еще в лесу друг с другом соседствуют прогулочные эко-дорожки из лиственницы и освещенные лыжные трассы. Весной здесь будут проводиться эко-экскурсии. Экологи провели ряд исследований для Ометьевского леса и спроектировали экологические тропы, которые проходят мимо самых ценных и интересных видов деревьев и участков леса. Эко-тропы будут иметь на своем маршруте расширенную навигацию с пояснениями. Это нужно для того, чтобы отдыхающие смогли не только прогуливаться и отдыхать, но и получать новые знания об экологических
особенностях леса.
Не забыли и о детях: в лесу появилось уникальное экологическое игровое пространство, вписанное прямо между осин. Основная концепция — это познание мира через природу. Игровая площадка максимально приближена по своей стилистике и функциям к лесному окружению. Здесь есть два игровых уровня: воздушный, проходящий через кроны деревьев, образованный высокими «грибами» и скайвеем, а также базовый, располагающийся на земле и разделенный на подзоны: центральное игровое ядро и поляны исследований и сенсорный лабиринт. Площадка рассчитана на возраст от 2-х до 15 лет, но как показала практика, взрослые играют здесь вместе со своими детьми.
Подсветка создает праздничное настроение, поэтому на зиму фонтан стал украшением леса, переливаясь разными цветами. Овальная форма зоны сухого фонтана обрамлена плавным
силуэтом скамеек, а большие фонари в форме капель росы, как бы скатываются по травинке. Весной струи воды из сухого фонтана будут бить прямо из-под земли.
В будущем здесь появится эко-центр, где дети во время творческих занятий будут в доступной форме получать новые знания об экологии. Для велосипедистов создадут памп-трек, геометрия всех конструкций которого разработана и спроектирована совместно с сообществом велосипедистов и профессиональной командой спортсменов XSA Ramps». Он предназначен для занятия экстремальными видами спорта: велосипед, BMX, маунтинбайк, маунтинборд, экстремальный самокат. Здесь могут кататься как и профессиональные, так и начинающие райдеры.
Торжественное открытие состоится 25 декабря с 10:00 до 18:00. Подробнее в социальных сетях «Вконтакте», Facebook и в Instagram.
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