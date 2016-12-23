Как спасли Горкинско-Ометьевский лес

Напомним, новая история Горкинско-Ометьевского леса началась в прошлом году, во время публичных слушаний по выделению «Клинике Нуриевых» участка рядом с проспектом Победы, который, по мнению местных жителей, разрушал существующую лыжную трассу и рассекает единое лесопарковое пространство. С тех пор было решено, что роддом в лесу строить не будут. Как заявил тогда мэр города Ильсур Метшин: «Недопустимо рассматривать лыжные трассы и парковые зоны как место под стройки. Никакого перезонирования не будет. Казань большая, место для строительства роддома найдем!». Так начались обсуждения проекта обустройства лесопарка.

Архитектор и маркетолог Надежда Снигирева и Дмитрий Смирнов, победители нашей премии «Топ 50», применили методологию соучаствующего проектирования на практике – они включили жителей и сообщества в диалог об изменении существующего и проектировании нового леса.

Надежда Снигирева: «Наш любимый проект – Горкинско-Ометьевский лес. Здесь была особенная ситуация -– огромная территория никак не использовалась местными жителями и считалась опасной, зато место было любимо лыжниками и велосипедистами. В то же самое время здесь был ряд градостроительных конфликтов. Мы работали отдельно со всеми инициативными группами, собирали десятки фокус-групп и три общегородских проектных семинара. В итоге на последнем был полный зал и люди аплодировали. Получилось снять существующие конфликты, сделать лыжную базу и благоустроить лыжные трассы для лыжников, обустроить мосты через овраги для велосипедистов, а в междулесье сделать полноценный парк для местных жителей».

Сейчас в лесу появилось несколько ключевых объектов. Внимание сразу привлекает входная зона с парковкой, выделенная семиметровыми арочными конструкциями с динамичной подсветкой. Проходя дальше на территорию междулесья, вы увидите фестивальную площадку со сценой – тут можно проводить мероприятия как летом, так и зимой.