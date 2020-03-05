Задачей конкурса является презентация широкой аудитории красивых и успешных женщин Татарстана, имеющих достижения в разных сферах жизни: семья, дети, профессия, творчество, спорт, бизнес, политика и другое.
Для участия приглашаются семейные женщины от 24 лет.
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Конкурс направлен на популяризацию образа современной женщины, успешно совмещающей семью и социальную активность, сочетающую в себе интеллект и внешнюю привлекательность, конкурентоспособность и доброту.
В приоритет конкурса ставятся гармоничность и естественность участниц. Приветствуется здоровый образ жизни, участие в благотворительных и экологических проектах. Конкурс пропагандирует традиционные семейные ценности.
Кадр с финала конкурса «Мисс Татарстан 2020»
Даты проведения конкурса:
- Финальный этап – с 10 по 16 марта 2020 года.
- Финал конкурса состоится 16 марта 2020 года в ГТРК «Корстон». Начало в 19.00.
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