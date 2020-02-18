Лучшие спикеры-практики в области digital-маркетинга и PR расскажут о трендах, действенных каналах и инструментах продвижения, приведут кейсы с реальными цифрами эффективности.
О чем будут говорить:
- SMM уже не тот. О том, как изменилась индустрия;
- Продвижение в социальных сетях;
- Тренды и новые инструменты PR в 2020;
- Tik Tok — особенности площадки и успешные кейсы;
- SMM для крупного B2B: долой «метрики тщеславия».
Когда: 28 февраля
Где: КРК «Пирамида»
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