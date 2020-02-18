18+

Маркетинг #реальноговремени. Как прокачать бизнес в мире digital

Лучшие спикеры-практики в области digital-маркетинга и PR расскажут о трендах, действенных каналах и инструментах продвижения, приведут кейсы с реальными цифрами эффективности.

О чем будут говорить:

  • SMM уже не тот. О том, как изменилась индустрия;
  • Продвижение в социальных сетях;
  • Тренды и новые инструменты PR в 2020;
  • Tik Tok — особенности площадки и успешные кейсы;
  • SMM для крупного B2B: долой «метрики тщеславия».

Когда: 28 февраля 

Где: КРК «Пирамида»

Регистрация: по этой ссылке

 

Vetrova116,
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