Первый сезон стартует 14 ноября 2019 на платформе ТНТ-PREMIER.
Сюжет: В Москве обнаружен неизвестный смертельный вирус, который быстро разрастается до страшной эпидемии. Вирус распространяется слишком стремительно, начинается паника. Пропадает связь, а потом и электричество. Государство как система перестает существовать. Мир рушится на глазах. Сергей в компании своей новой возлюбленной и ее сына-аутиста, а также бывшей жены, их сына и еще нескольких примкнувших к ним попутчиков пытается спастись за границами карантина. Где-то далеко, на необитаемом острове в Карелии, стоит охотничий домик, где они смогут начать все с нуля. Но дорога в новую жизнь будет непростой, ведь бегут герои не только от глобальной катастрофы, но и от личной семейной драмы. Люди, которые в другой ситуации никогда не оказались бы под одной крышей, вынуждены забыть прежние обиды и отправиться в полное смертельных опасностей путешествие.
В ролях: Кирилл Кяро, Виктория Исакова, Александр Робак, Марьяна Спивак, Савелий Кудряшов, Наталья Земцова, Юрий Кузнецов, Анна Михалкова, Александр Яценко, Игорь Савочкин, Павел Ворожцов, Артём Сучков, Константин Балакирев.
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