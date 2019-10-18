22 октября в киноцентре «Киномакс Южный» пройдет специальный показ фильма «Текст» снятого Дмитрием Глуховским.

В программе мероприятия гостей ждет праздничное шоу, автограф и фотосессия с участием актрисы театра и кино Кристины Асмус.

Также гости кинотеатра «Киномакс» смогут первыми увидеть российскую драму «Текст» на 2 дней раньше официальной даты старта в широком прокате в Казани.

Билеты на специальный показ можно приобрести на сайте Киномакс .

Сюжет: Главный герой — 27-летний Илья Горюнов, семь лет отсидевший в тюрьме по ложному обвинению в распространении наркотиков. Когда Илья выходит на свободу, он понимает, что прежняя жизнь, по которой он тосковал, разрушена, и вернуться к ней он больше не сможет. Хотя он не собирался мстить человеку, который отправил его в тюрьму, другого выхода теперь нет. Встретившись лицом к лицу со своим обидчиком, Илья совершает необдуманный поступок, после которого главный герой получает доступ к смартфону Петра, а с ним и к жизни молодого человека — его фотографиям и видео, перепискам с родителями и девушкой Ниной, к странным, полным недомолвок и угроз переговорам с коллегами. На время Илья становится для всех Петром — через текст на экране телефона.

В ролях: Александр Петров, Кристина Асмус, Иван Янковский, Софья Озерова, Максим Виноградов, Виталий Хаев, Дмитрий Глуховский, Кирилл Нагиев

Жанр: Драма, триллер

Продолжительность: 132 мин

Трейлер: Смотреть трейлер

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