Беспощадная и бесстрашная четверка охотников на зомби продолжает свое путешествие вглубь страны. На этот раз им предстоит сразиться не только с новыми видами живых мертвецов, но и вступить в схватку с другими выжившими, которые настроены совсем не дружелюбно. Кроме того, в собственных рядах охотников намечается серьезный разлад.

В ролях: Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон, Эмма Стоун, Эбигейл Бреслин, Зои Дойч, Розарио Доусон, Билл Мюррей, Эван Джогиа, Дэн Эйкройд, Люк Уилсон

Жанр: Ужасы, боевик, комедия

Продолжительность: 1 час 40 мин

Трейлер: Смотреть трейлер

18+

В прокат фильм выходит с 24 октября, а посмотреть его можно в сети кинотеатров «Алмаз Синема»:

ул. Мавлютова, 45, ТЦ «Сити-Центр»

ул. Спартаковская, 6, ТОЦ «SUVAR PLAZA»

Пр. Фатыха Амирхана, 1Б, РК «РИВЬЕРА»

Пр. Ямашева, 97, Outlet-center «XL»