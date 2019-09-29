30 сентября в 20:00 в эфире ТНТ стартует новый комедийный сериал про честного мужчину и трех его беременных женщин, продюсером которого стал Семен Слепаков. Написала эту историю Дарья Грацевич, знакомая зрителям ТНТ как автор сценария сериала «Измены». Роли в «ТРИАДЕ» исполнили: Борис Дергачев, Дарья Мороз, Любовь Аксенова, Анастасия Калашникова, Александр Пташенчук, Ника Вайпер и другие.

24 сентября состоялся закрытый показ первых четырех серий и несмотря на очень неоднозначную историю, собравшиеся искренне и громко смеялись над комичностью ситуаций и диалогов между героями.

ТРЕЙЛЕР:

По сюжету главный герой Толя никак не может выбрать между любовницей и женой, с которой у них много лет не получается родить ребенка. Лучший друг советует ему интригу с танцовщицей гоу-гоу и понять, перед какой из женщин ему будет стыдно. Толя решает последовать совету и уже через несколько недель все три женщины сообщают Толе, что у него будет ребенок. Не один, а сразу три! Толя принимает ответственное, но очень спорное решение. Несмотря ни на что, он хочет стать любящим отцом для каждого из троих детей. Поэтому Толя собирает всю триаду и предлагает всем трем матерям жить вместе с ним под одной крышей.

Однозначно назвать сериал комедийным сложно, так и по словам продюсера, Семена Слепакова, очень много сочувствия вызывают все его герои и есть над чем подумать. Автор сценария, Дарья Грацевич, считает что это история о проблеме выбора. Причем перед выбором стоят все герои, как Толя, который должен выбрать одну из трех женщин, так и каждая из них: одной надо выбрать, быть самостоятельной или оставаться папиной дочкой, другой — простить мужа или нет, третьей — сохранить ли ребенка от случайной связи.

Нельзя не отметить блестящую игру актеров, каждый из которых отлично передал характер каждого героя в полной мере, просто смотреть на них было одно удовольствие. Кому из них импонировать и чья позиция ближе, каждый решит для себя сам, поэтому не пропустите премьеру сериала сегодня, 30 сентября в 20:00 на ТНТ.

Фото предоставлены телеканалом ТНТ.