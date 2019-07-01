Появился первый тизер-пост фильма «Зулейха открывает глаза»

Роман Гузель Яхиной стал бестселлером, теперь большие ожидания возложены на экранизацию драмы. Телеканал «Россия 1» и кинокомпания «Русское» представили первый тизер-постер картины режиссера Егора Анашкина.

Напомним, что в экранизации задействованы лучшие силы современного актерского мира: Чулпан Хаматова, Сергей Маковецкий, Елена Шевченко, Юлия Пересильд, Евгений Морозов, Роза Хайруллина, Роман Мадянов, Александр Баширов, Александр Сирин, Дмитрий Куличков, Рамиль Сабитов и др.

Действие романа, а соответственно и картины, разворачивается в 1930 году. У татарской крестьянки Зулейхи убивают мужа, а ее саму раскулачивают и отправляют по каторжному маршруту в Сибирь. Тридцать ссыльных брошены в тайге без пищи, крова и теплой одежды. Неграмотные крестьяне и ленинградские интеллигенты, «деклассированные элементы» и уголовники, мусульмане и христиане, язычники и атеисты, русские, татары, немцы, чуваши — все они отстаивают у суровой природы и безжалостного государства свое право на жизнь.

Зулейха сможет пройти через все испытания, главные из которых — испытание Любовью и Прощением. Это сложнее, чем все остальное, потому что заставляет полностью пересмотреть свои взгляды на жизнь и совершить невероятное — например, учиться прощать, в том числе и свою суровую и жесткую родину.

источник: "Вечерняя Москва"