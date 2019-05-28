Татарстанское кино едет в Узбекистан

С 31 мая по 3 июня в Узбекистане пройдут Дни татарстанского кино. Мероприятие проводится с целью культурного обмена, в ответ Дням кино Узбекистана в Республике Татарстан, которые с аншлагом прошли в кинотеатре «Мир» в декабре прошлого года. Организаторы мероприятия – учреждение культуры «Татаркино» и Национальное агентство «Узбеккино».

С визитом в крупнейшие города Узбекистана поедут директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова и режиссер, исполнитель главной роли фильма «Мулла» Рамиль Фазлиев. Также в заключительный день программы в Бухаре пройдут переговоры о копродукции с Узбекистаном. Напомним, проект татарстанского фильма по мотивам повести Зифы Кадыровой «Сагынырсың, мин булмам» (русское название – «Сумбуль») был поддержан официальным представителем Национального агентства «Узбеккино» - директором киностудии «Бухарийлар» Улугбеком Абдуллаевым на питчинге кинопроектов в рамках XV КМФМК.

Расписание Дней татарстанского кино в Узбекистане:

31 мая, г. Ташкент

16:30 «Мулла» (реж. Рамиль Фазлиев, Амир Галиаскаров)

1 июня, г. Ташкент

15:00 «Байгал» (реж. Ильдар Ягафаров)

16:40 «Внутренний Татарстан» (реж. Салават Юзеев)

17:30 «Халима» (реж. Юлия Захарова)

2 июня, г. Самарканд

11:00 «Байгал» (реж. Ильдар Ягафаров)

15:00 «Мулла» (реж. Рамиль Фазлиев, Амир Галиаскаров)

3 июня, г. Бухара

15:00 «Мулла» (реж. Рамиль Фазлиев, Амир Галиаскаров)

17:30 «Отчий дом» (реж. Насур Юрушбаев)

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