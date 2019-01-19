Российский мультфильм попал в Книгу рекордов Гиннеса

Один из эпизодов популярного российского мультипликационного сериала «Маша и Медведь» попал в Книгу рекордов Гиннеса.

17-й эпизод мультфильма стал самым просматриваемым анимационным роликом на YouTube. Видео было опубликовано 31 января 2012 года, и к настоящему моменту количество просмотров по всему миру достигло показателя в 4,3 миллиарда. Более того, этот эпизод стал единственным анимационным видео в мире, которое входит в ТОП-5 самых просматриваемых контентов на YouTube за всё время существования платформы. При этом контент, так или иначе связанный с мультфильмом, пользователи посмотрели более 42 миллиардов раз.