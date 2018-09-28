9 октября 2018 в кинотеатре Киномакс-Тандем пройдет Премьера фильма Вечная жизнь Алексадра Христофорова. Фильм представляет Алексей Гуськов. Начало фильма 19-40.

Производство: студия 58,5 ПРОДАКШН

Продюсеры: Алексей Гуськов, Яков Драбкин

Режиссер-постановщик: Евгений Шелякин

Авторы сценария: Евгений Шелякин, Павел Усачев, Павел Виноградов, Вячеслав Омутов. При участии Алексея Гуськова

Оператор-постановщик: Артур Гимпель R.G.C.

Художники-постановщики: Аги Давааху, Никита Трубецкой

Композиторы: Михаил Морсков, Артем Федотов

Жанр: комедия

Продолжительность: 104 минуты

Прокат: Наше кино

В ролях: Алексей Гуськов, Оксана Фандера, Полина Пушкарук, Тимофей Трибунцев, Игорь Угольников, Роман Курцын, Сергей Епишев, Алексей Вертков, Лидия Вележева, Станислав Любшин, Сергей Походаев, Игорь Гордин, Сергей Бурунов, Юлия Зимина, Игорь Хрипунов, Кристина Бабушкина

Когда-то популярный актер, а сейчас просто исполнитель роли римского легионера в курортном парке аттракционов, Александр Христофоров живет одним днем. Единственный сын отказывается встречаться, бывшая жена считает опасным для общества, с работы его увольняют. Но однажды Судьба делает ему подарок в виде любимой женщины и шанса измениться. Комедия, которая продлевает жизнь!

Кадры: http://nkino.ru/smi/vechnaya_zhizn_aleksandra_hristoforova.html

Актер и продюсер АЛЕКСЕЙ ГУСЬКОВ:



«Вечная жизнь Александра Христофорова» – это комедия о смысле жизни и любви, могу так сказать. Фильм хорошего настроения. Ироничная комедия. Мы сделали моего героя актером, хотя могли сделать его кем угодно. Мне хотелось иронии, в том числе и над собой. Мой герой, конечно, смеется над несмешными, в общем, вещами. Он задает себе вопрос, что останется после него. Такой момент, наверное, у всех наступает, когда ты спрашиваешь себя, что после тебя останется, египетская пирамида или сломанный мопед для сына. Мы постарались ответить на эти вопросы с юмором. У нас отличный актерский состав. Я, как продюсер, горжусь. Роли молодых персонажей исполняют замечательные молодые артисты: Роман Курцын, которого все запомнили по "Я худею", "Хождению по мукам" и многим другим картинам; Полина Пушкарук – талантливая молодая актриса, играет в театре Сергея Женовача, много снимается; Сергей Походаев – юный актер, у которого тоже немало интересных работ, в том числе и в громких проектах, вы его помните и по "Левиафану", и по сериалу "Частица Вселенной" продюсера Валерия Тодоровского, и многим другим фильмам. И, конечно, невероятные, красивые, яркие Оксана Фандера и Лидия Вележева, Тимофей Трибунцев и Сергей Бурунов. Старшее поколение - это Станислав Андреевич Любшин – в роли, фактически, Бога. Когда мы говорили с ним о сценарии, я сказал: «Станислав Андреевич, ваш герой тридцать лет назад был моим героем, а мой герой через тридцать лет станет вашим. Мне нужен артист - герой поколения».

Мне кажется, у нас универсальный сюжет. История в фильме происходит в наши дни, но такое могло произойти в любое время. Потому что природа человека неизменна и вненациональна. Нам хотелось уйти от национальных примет, от примет времени. Поэтому у героев необычные имена – Николь, Марго, Соломон. Мы хотели рассказать о вещах, которые близки и важны каждому – отношения отцов и детей, отношения мужчины и женщины, отношения с друзьями. Мы не хотели морализаторства, а хотели рассказать о жизни и обо всех этих вопросах весело и легко. С юмором.

Фильмы, которые я продюсирую и где играю, это возможность рассказать, что накопилось и набралось. В этот раз, чтобы в такой смешной, ироничной форме поделиться со зрителем своими размышлениями, потребовалось пять лет. Если зритель придет в кинотеатр, то, надеюсь, он проведет со нами хорошие полтора часа.

Я не боюсь ни своего возраста, ни своих морщин, все это – мое. В этом году мне исполнилось 60. Я уже с жизнью сыграл в 6 - 0. Но хочу и в 7 - 0 сыграть, и дальше, сколько там мне отпущено. Я специально попросил в фильме повесить в кадре плакат спектакля «Страсти по Татьяне», потому что Евгений Онегин – знаковая для меня роль. Сначала я не был уверен, что это нужно было сделать. Но это такая легкая ирония по отношению к самому себе. Потому что человек, не знающий самоиронии, часто выглядит глупо. Евгений Александрович Евстигнеев всегда говорил, что как бы ты не расправлял крылья, все равно надо чуть-чуть над собой улыбнуться. Путь к себе идет только через иронию».