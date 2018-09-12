Фильм режиссёра из Татарстана получил награду на «Киношоке»

Завершился ежегодный фестиваль «Киношок» в Анапе, проходивший в этом году уже в 27-ой раз. На церемонии закрытия собралось множество звёзд российского кино: знаменитые актёры, режиссёры, представлявшие свои фильмы на фестивале.



Для режиссёра Ильдара Ягафарова из Татарстана эта церемония стала особенной: его фильм «Байгал» был отмечен престижной наградой и дипломом «За бережное отношение к национальным традициям». Наконец-то татарстанское кино получило признание критиков и публики. Принимая приз из рук известной актрисы Ольги Кабо, Ягафаров поблагодарил жюри и организаторов конкурса, и, конечно же, зрителей, за высокую оценку своей работы.

Картина выходит в прокат с 23 сентября.