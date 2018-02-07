Вышел тизер фильма «Мулла»

Сама картина по пьесе Туфана Миннулина с Рамилем Фазлыевым и Маратом Башаровым выйдет весной.

Съемки фильма завершились в августе 2017 года. Проходили она в Атнинском районе, где, кстати, живет и работает главный режиссер Атнинского театра Рамиль Фазлыев - для него это дебют, как и для кинорежиссера Амира Галиаскарова. Пьеса «Мулла» о молодом проповеднике, который стремился изменить жизнь деревни, несколько лет с успехом шла в Атнинском и Камаловском театрах.