«Все пары делают это» в «Киномаксе»
«Я хочу завести детей, но у меня уже есть один ребенок – это мой парень», – подумала успешная красавица Мод и решила исправить ситуацию… выгнав бойфренда из дому! Но настоящие оболтусы так просто не сдаются, тем более если им негде жить. Отказавшись съезжать с квартиры, затейник Андриан начал мстить своей второй половине и ее новому любовнику. Он даже организовал детский сад на дому. Воспитание детей отпетым хулиганом с кучей вредных привычек должно было вдохновить Мод его простить. Но план Адриана обернулся уморительной катастрофой для обоих...
Француская комедия от Максима Говаре с Венсан Эльбаз и Лоранс Арне в главной роли в прокате с 14 по 20 декабря.
«Киномакс-Тандем Казань»
пр-т. Ибрагимова, 56, ТРК «Тандем», 3 этаж
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