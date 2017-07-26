Премьера фильма «Темная башня» в «Киномакс Южный» с 3 августа

Фильм Николая Арселя по одноименному циклу романов Стивена Кинга выходит в прокат.

Наш мир — не единственный из существующих. Заклятые враги Роланд Дискейн, последний из ордена стрелков, и Уолтер О’Дим, известный также как Человек в черном, ведут извечную борьбу. На кону — мифическая Темная Башня, последний оплот и надежда вселенной, без которой мир будет повержен в полный хаос и разрушение. Силам добра и зла суждено столкнуться в последней схватке, ведь Роланд Дискейн — единственный, кому под силу остановить Человека в черном, прежде чем тот разрушит Темную Башню.В главных ролях: Идрис Эльба, Мэттью Макконахи

16+

С 3 августа в «Киномакс-Южный».