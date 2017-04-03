Для Казани настает «Время кино»

Форум-интенсив, который пройдет с 4 по 6 апреля, будет работать в трех направлениях: «Питчинг кинопроектов» (Россия), «Республиканский сценарный конкурс» (Татарстан) и «Киножурналистика» (Казань).

В форуме участвуют молодые кинематографисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и других городов Татарстана, Башкортостана, Алтая, Иркутской, Свердловской и Челябинской областей, Карелии, Удмуртии, Чувашии, Чечни.

В этом году «Время кино» включает в себя мастер-классы, сценарную мастерскую, интенсивы по киножурналистике, практикумы, пресс-показы и итоговый питчинг кинопроектов. Подробную программу форума можно посмотреть здесь.

Спикерами и членами отборочной комиссии «Питчинга кинопроектов» станут декан факультета экранных искусств СпбГИКиТ Виктор Будилов, продюсер корпорации «Русская Фильм Группа» Алексей Петрухин, гендиректор Свердловской киностудии Михаил Чурбанов, исполнительный директор Молодежного центра СК РФ Дмитрий Якунин, продюсер, заведующая кафедрой режиссуры кино и телевидения КазГИК Миляуша Айтуганова, продюсер, заведующий кафедрой киноискусства Казанского государственного института культуры Алексей Барыкин и другие.

Напомним, на форуме «Время кино» выучат кинообозревателей. С мастер-классами приедут профи - обозреватель Вероника Скурихина и критик Евгений Майзель.