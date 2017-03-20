Предпоказ фильма «Время первых» в «Киномакс-Тандем»

Предпоказ фильма (с участием Тимура Бекмамбетова) пройдет в 28 марта в 19:30 в «Киномакс- Тандем». В 19.00 - автограф-сессия.

«Уже на восьмой минуте в открытом космосе я почувствовал, что фаланги пальцев рук вышли из перчаток. Ступни ног свободно болтались в сапогах. Началась деформация скафандра». Алексей Леонов

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60-м, битве за космос СССР и США, драматичной историе полета корабля «Восход-2» в марте 1965 года, в ходе которого Алексей Леонов впервые вышел в космос. Исполнитель этой роли - Евгений Миронов. Также в ролях: Константин Хабенский, Владимир Ильин, Александра Урсуляк,

Елена Панова, Александр Ильин младший. Режиссер-постановщик: Дмитрий Киселев («Черная молния», «Елки», «Лондонград»). В ходе съемок в кинопавильонах были построены два полноразмерных макета «Восхода-2», а также его подвижный макет. Выход в космос воссоздавался с помощью передовых технологий.

В прокат «Время первых» выходит с 6 апреля.