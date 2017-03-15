Премьера фильма «Живое» в «Киномакс Тандем» 22 марта

Специальный показ пройдет за один день до официальной премьеры – 22 декабря в 19:00.

В фильме снимаются Райан Рейнольдс («Дэдпул», «Люди Икс: Начало. Росомаха»), Джейк Джилленхолл («Принц Персии: Пески времени»), Ольга Дыховичная (сериал «Городские шпионы», «2 дня»), Ребекка Фергюсон («Миссия невыполнима: Племя изгоев», «Геракл»), Хироюки Санада («47 ронинов», «Росомаха: Бессмертный»). Режиссер картины - Даниэль Эспиноса ( «Код доступа «Кейптаун», «Шальные деньги»)

По сюжету группа исследователей с международного космического корабля обнаруживает жизнь на Марсе. Они еще не подозревают, какие события повлечет за собой их открытие.

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