Казанский зомби-хоррор Virion выходит в прокат

Первый снятый в Казани фильм о зомби-апокалипсисе получил прокатное удостоверение. На данный момент известно, что Virion будут показывать в кинотеатре «Мир», но идут переговоры и с другими площадками города.

23 марта в 19:00 состоится дебютный премьерный показ картины, на котором будут присутствовать ее создатели. Следить за дальнейшим расписанием можно в группе «Вконтакте». Кстати, еще во время съемок один из режиссеров Тимур Романов рассказал об идее Virion, бюджете и ситуации с казанским кинематографом.

Напомним, что премьера фильма состоялась 30 октября, а после этого создатели ездили с картиной по фестивалям. Virion сочетает в себе жанры научной-фантастики, зомби-апокалипсиса, роуд-муви и антиутопии.