Jazzia поздравляет с весной в «Старом рояле»

10 марта в джаз-клубе «Старый рояль» - праздничный концерт-поздравление от всех мужчин группы Jazzia.Для вас прозвучат золотые джазовые хиты от Лилии Чугуновой в весенних, ярких аранжировках, бессмертные поп- и рок-хиты, авторские премьеры, beatbox от Archie, яркие соло А. Фролова и Юрия Щербакова, а также призы и незабываемое впечатление от прекрасного вечера.

10 марта, 20.00

«Старый рояль», пр. Ямашева, 37-Б

Бронь столов 523-77-88

Вход - 350 руб