Татарстанский фильм «Семейные хлопоты» покажут в кинотеатрах Москвы

Постановщиком фильма выступил кинорежиссер Алексей Барыкин, победитель премии «Топ 50. Самые знаменитые люди Казани».

Впервые татарстанский фильм вышел в коммерческий прокат по республике, а теперь комедию в течение двух недель будут показывать в московских кинотеатрах. Премьера состоится 2 марта в 19:00 в кинотеатре «Сатурн». Зрители смогут пообщаться с создателями фильма и артистами - исполнителями главных ролей. Всего «Семейные хлопоты» можно будет увидеть в шести кинотеатрах: «Вымпел», «Искра», «Космос», «Полет», «Салют» и «Сатурн».

Напомним, в основе картины - история о о взаимоотношениях в молодой межнациональной семье христиан и мусульман, русских и татар. Главные роли исполнили Ляйсан Файзуллина (театр им. Камала) и Андрей Ясинский (ТЮЗ). Также в фильме снялись популярные татарстанские актеры: Роман Ерыгин, Рамиль Тухватуллин, Люция Хамитова, Фирая Акберова, Елена Калаганова и другие.

Постановщик фильма - Алексей Барыкин, обладатель приза Гильдии киноведов и кинокритиков России «Белый слон», номинант киноакадемии «Ника» и участник Каннского кинофестиваля 2013 года. Он стал обладателем премии журнала «КЗН.Собака.ru» «Топ 50» в номинации «Кино».

Для нас Барыкин написал эссе о казанском кинематографе - что в нем не так?

  • Автор: Dinara
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