На форуме «Время кино» выучат кинообозревателей

О новом направлении форума рассказала его организатор Альбина Нафигова. По ее мнению, профессиональных и оригинальных кинообозревателей сейчас не хватает: «Помимо того, что мы будем учить рецензированию, очень важно правильно задать на пресс-конференции вопрос и правильно написать оригинальный материал после пресс-конференции, где все вопросы часто однообразные и ответы одни на всех. Это очень важно для киножурналистики, этого не хватает даже нашему фестивалю, не говоря уже о тех режиссерах, которые начнут снимать больше и войдут в кинотеатры».

Обучать будут по двум направлениям: во-первых, писать о массовом кино, а во-вторых, рецензировать фильмы, которые редко попадают в прокат и на просторы Интернета. Именно поэтому для работы с начинающими киножурналистами позвали кинообозревателя федерального телеканала «Россия» Веронику Скурихину и автора многочисленных синефильских изданий Евгения Майзеля. Мастер-классы будут проходить на базе Высшей школы журналистики КФУ. Завершится образовательная программа ток-шоу - дискуссией киноумов и зрительских ощущений, в котором вы сможете принять участие.

Для того, чтобы принять участие в обучении нужно заполнить заявку в официальной группе «Вконтакте» III Всероссийского форума «Время кино». Подать ее можно до 1 апреля. Напомним, что форум пройдет в Казани с 4 по 6 апреля.