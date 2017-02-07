Премьера: «Обитель зла: последняя глава» 3D в «Киномакс Тандем» 9 февраля

Новый фильма Пола У. С. Андерсона покажут в «Киномаксе» за день до премьеры.

В ролях: Милла Йовович, Эли Лартер («Обитель зла 2», «Пункт назначения 2»), Шон Робертс («Обитель Зла в 3D: жизнь после смерти», «Люди Икс»), Руби Роуз (сериал «Оранжевый – хит сезона») и Иэн Глен («Пипец 2», сериал «Игра престолов»).



«Обитель зла: последняя глава» - фантастический экшн-триллер. Действие заключительной части франшизы разворачивается сразу после событий, описанных в предыдущем фильме. Элис (Милла Йовович), пережившей предательство и чудом уцелевшей в жестокой схватке с кровожадными зомби, предстоит отправиться в самое сердце Ракун-Сити, Улей, – туда, откуда все началось. Корпорация «Амбрелла» готовится нанести решающий сокрушительный удар по выжившим, которых ожидает схватка с новым поколением бессмертных и непобедимых монстров. Времени, шансов и сил на спасении остается все меньше, но Элис должна попытаться вернуть себе сверхспособности и поставить финальную точку в этой борьбе.

Специальный показ пройдет за один день до официальной премьеры – 9 февраля в 19:40.

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