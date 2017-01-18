Четвертый «Субъектив» завершат фильмом об Армении

Последний фильм этого «Субъектива» - картина «Раз, два, три» режиссера Армана Ерицяна. За час с небольшим зритель увидит несколько трогательных историй, где найдется место и юмору. Ведь речь пойдет о Михаиле, вокруг этого героя и крутится весь фильм, и о его друзьях. Правда, им уже за восемьдесят, но лишь сейчас эти люди начинают жить полноценной жизнью.

После показа картину обсудим с автором по скайп-конференции. Начало в 19:30 в Центре современной культуры «Смена» на Бурхана Шахиди, 7. Вход - 200 рублей и 150 рублей с репостом. Подробнее в группе «Вконтакте».

Напомним, что показы в рамках «Субъектива» проходят по четвергам два раза в месяц. Как и было задумано, организаторы привозят авторов либо устраивают скайп-конференции с ними, чтобы была возможность диалога. В этом году к основным показам документального кино добавили «Субъектив доп». В рамках этого проекта, посвященного современному кинематографу, приезжала критик Дина Годер с лекцией о документальной анимации.