Летний книжный фестиваль пройдет в парке «Черное озеро»

10-11 июня «Смена» обоснуется в центре Казани. Что будет на фестивале?

Центральное событие - книжная ярмарка с участием нескольких десятков крупных и малых интеллектуальных российских издательств и книготорговых компаний.

Также в программе - лекции, дискуссии, творческие встречи и мастер-классы.

В Казань приедет Джон Сибрук, американский журналист, ведущий сотрудник журнала New Yorker, автор бестселлера «Nobrow. Культура маркетинга. Маркетинг культуры» и переведенной на русский язык в 2016 году книги о поп-музыке «Машина песен. Внутри фабрики хитов». Также главными гостями фестиваля станут немецкий исследователь, автор книги «Интернет животных» Александр Пшера; филолог, культуролог, шеф-редактор журнала «Теория моды» Людмила Алябьева; социолог Михаил Соколов. В рамках научно-популярного блока состоятся лекции химика Петра Образцова, биолога и автора книги «Происхождение жизни» Михаила Никитина, астрофизика Владимира Сурдина и социолога Елены Здравомысловой.

Целая тематическая секция посвящена документальным графическим романам и репортажам: редактор швейцарского журнала комиксов «Strapazin» Кристоф Шулер прочитает лекцию «Графический репортаж как новый медиум». Художницы Айно Сутинен и Тиина Лехикойнен расскажут о состоянии современного комикса в Финляндии и презентуют выставку объединения «Кути кути», которая откроется в дни фестиваля в «Смене». Художник Виктор Меламед выступит с лекцией «Комиксы, непохожие на комиксы». Российскую сцену представит автор графического романа «Шув» Ольга Лаврентьева. Все участники этого блока останутся после фестиваля в Казани на одну неделю и будут работать в рамках резиденции городских графических репортажей, итогом которой станет выставка и серия небольших изданий в рамках Фестиваля искусства и краеведения «Искра».

Кроме того, в самой «Смене» откроется выставка «Tempora Mutantur», которая приурочена к десятилетию ассоциации финских авторов комиксов и иллюстраторов «Кути кути».

Для детей откровется семейный аттракцион «Генератор историй» от преподавателей проекта «Смена Дети» Гузель Гариповой и Сони Лигостаевой., уличная музыкальная студия от участников международного фестиваля OneBeat, площадка с аниматорами, пройдут мастер-классы.

Сайт фестиваля - smenabookfest.ru