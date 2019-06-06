В День России казанцев ждет праздничный концерт фестиваля «Созвездие-Йолдызлык»

12 июня в 13.00 на площади у Камаловского театра состоится большой праздничный концерт лауреатов республиканского телевизионного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык» в честь празднования Дня России.

Юные таланты со всей республики покажут лучшие номера фестиваля 2019 года. В концерте выступят лауреаты, победители, обладатели Гран-при фестиваля разных лет из всех городов и районов республики.

«В трехчасовой программе примут участие более 600 человек, которые представят 53 творческих номера. Концерт лучших представителей миллионной армии «Созвездия» станет настоящим событием празднования Дня России в Казани и большим подарком для всех поклонников нашего творчества. Наши концерты всегда ждут с нетерпением и тепло принимают. Все это волшебство стало возможным благодаря личной поддержке Президента РТ Рустама Минниханова», - отметил генеральный продюсер фестиваля, лауреат Премии Правительства России в области культуры Дмитрий Туманов.

Как рассказали организаторы, для удобства зрителей прямая трансляция мероприятия будет производиться на видеоэкраны. В 2018 году 12 июня, по случаю празднования Дня России, у центра семьи «Казан» большой праздничный концерт состоялся впервые. Тогда он собрал более шести тысяч зрителей.

Напомним, что Открытый республиканский телевизионный молодежный фестиваль эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык» является крупным фестивальным движением республиканского масштаба в области современного эстрадного искусства, который способствует творческой реализации талантливых детей и молодежи. Фестиваль проводится под патронажем Президента РТ Рустама Минниханова.

Вход на мероприятие свободный.