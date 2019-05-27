В Казани покажут современное искусство Дагестана

31 мая в Государственном музее изобразительных искусств Республики Татарстан откроется выставка работ дагестанских художников, живущих в Махачкале, Москве и Лондоне.

Экспозиция «Transformatio. Современное искусство Дагестана» объединяет узкий круг актуальных художников, работающих в Махачкале, Москве и Лондоне. Это Магомед Кажлаев, Аладдин Гарунов, Ибрагимхалил Супьянов, Апанди Магомедов, Эдуард Путерброт, Таус Махачева, Наталия Мали, Мурад Халилов. Их творчество сложилось как реальная альтернатива официальному искусству, оно существует в атмосфере свободной состязательности художественных идей, в живом разнообразии стилевых манер, когда современные мировые тенденции преломляются, проходя сквозь призму национальной философии.

Латинское слово в названии выставки означает «преобразование, превращение». Трансформация — основа творчества, естественный процесс в ходе развития искусства как важнейшей сферы человеческой деятельности.

В той или иной мере творчество каждого мастера интонационно связано с Дагестаном. Мы не говорим о прямой этнике, но то, что называется «гений места», в разных вариантах проявляется в работах всех художников. Это может быть обращение к традициям народов Дагестана, к декоративно-прикладному творчеству (мотивы каменной и деревянной резьбы), ландшафту, характерам, особой философии, которая отличает жителей республики от других народов. Не столь важно, работает ли художник на родине или оказался в другой стране, — в его творчестве виден дагестанский «почерк».

В работах мастеров существует равновесие между этническим своеобразием и внутренней свободой, между складывающимися веками эстетическими нормами и новыми запросами, которые сформировались под воздействием мировой культуры ХХ века.

Абстракции Магомеда Кажлаева (живопись), Ибрагимхалила Супьянова (живопись, графика, скульптура), Апанди Магомедова (живопись, трехмерные объекты) выступают единым блоком. Их духовным учителем стал ныне покойный художник и философ Эдуард Путерброт. Каждый из этих мастеров, при общей для них всех сдержанности и лаконичности образов, обладает собственным уникальным стилем При этом между художниками чувствуется духовная общность, будто они владеют только им ведомым тайным языком с его символами и знаками.

Аладдин Гарунов — экспериментатор, который обращается в своем творчестве к самым неожиданным для живописи материалам, использует фрагменты ковров и меха, резину, пластик и т.д. Его работы монументальны. Он размышляет о современном мире с его глобализацией, стиранием национальных и религиозных особенностей. Массовая культура, питающая поп-арт, и этническая традиция — понятия во многом несовместимые. К этой пограничности, борьбе противоположностей обращается художник, доводя образы до чистой метафоры.

Таус Махачева, получившая образование в Москве и Лондоне, — яркий представитель не только дагестанского, но и мирового современного искусства, победительница множества международных конкурсов, чьи работы приобретаются крупнейшими музеями. В своих видеоработах и перформансах Таус постоянно обращается к теме Дагестана, связывая древнюю историю, культуру и современность.

Наталия Мали живет и работает в Лондоне. Окончила факультет кино и современной фотографии Йельского университета, США. Выставляясь с 2000 года, Наталия приобрела известность в таких направлениях, как постановочная фотография, видеоарт, инсталляция, коллаж и перфоманс. В основе ее собирательных образов лежит многолетнее изучение истории и культуры ее народа.

Живопись и графика Мурада Халилова отличаются невероятной экспрессией, а его видеоарт — размышления об окружающей действительности, современных реалиях и отголосках прошлого.

В горных селениях Дагестана до недавних времен существовал обычай: при постройке нового жилища семья переносила из старых стен родовые столбы, несущие крышу дома. Эти столбы украшены прихотливой резьбой — солярными символами, древними знаками. Кроме утилитарного назначения они выполняли сакральные функции, оберегая семью от несчастий. Родовые столбы олицетворяют генетическую память и связь времен. Отголоски старинных обычаев, подобные этим родовым столбам, мы находим и в творчестве современных дагестанских художников.

Летом 2018 года выставка «Transformatio. Современное искусство Дагестана» с успехом прошла в Санкт-Петербурге, в музее современного искусства «Эрарта».

В экспозиции представлены около ста работ из собраний Фонда Марджани (Москва), а также из коллекций художников — участников выставки.

Выставка продлится до 14 июля.