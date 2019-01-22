В галерее «БИЗОN» пройдёт день Владимира Высоцкого

26 января казанская галерея «БИЗОN» приглашает всех желающих посетить день Владимира Высоцкого. Мероприятие посвящено 81-летию со дня рождения великого барда.

Программа предусмотрена обширная. В 14.00 пройдёт флешмоб «Мой Высоцкий», который организует академия гитары. Каждый желающий сможет присоединиться и исполнить свою любимую песню. В 16.00 актёры Молодёжного театра на Булаке представят этюд на тему дружбы Высоцкого и художника Михаила Шемякина. А затем на сцену выйдут известные казанские барды, которые исполнят песни на стихи Высоцкого и посвящённые ему собственные композиции, а также прочтут стихи и поделятся воспоминаниями о легендарном актёре и музыканте, который дважды посещал с концертами Татарстан. Наконец, в 18.00 состоится экскурсия по выставке «история легенды. Шемякин, Высоцкий и русский Париж 1970-х».

Вход на мероприятие – 250 рублей, для студентов – 100 рублей, для пенсионеров вход бесплатный. Предъявителям флаера предоставляется скидка в размере 20%. Участники флешмоба получают право бесплатного посещения галереи при условии предварительной регистрации по телефону +7 (927) 4011000.