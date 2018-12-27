В Казани откроется музей чайной культуры

27 декабря в Казани состоится открытие музея чайной культуры под названием «Чак-чай». Музей расположился в одном из особняков Старо-Татарской слободы – доме династии купцов Кушаевых, который находится по адресу ул. Каюма Насыри, 5.

Экспозиция музея предтавит как официальный, так и альтренативный взгляд на исторические сюжеты и персонажей Великого чайного пути. Здесь можно будет полюбоваться коллекциями чайной утвари и посуды, атрибутикой чайных традиций разных стран. Также посетителям предложат продегустировать чай с национальной татарской сладостью – чак-чак.