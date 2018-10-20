Победителем «Цветочного фестиваля-2018» стала розовая «Волга»

Состоялась церемония награждения победителей четвёртого ежегодного конкурса «Цветочный фестиваль», который проводится в Казани на площадке перед кукольным театром «Экият». В этом году в конкурсе приняли участие около 20 экспозиций, каждая из которых по-своему хороша и оригинальна.

Участие в церемонии награждения принял мэр Казани Ильсур Метшин. Первое место досталось проекту «Мир сквозь розовые очки» от «Императорского питомника». Главным элементом композиции победителя стала розовая «Волга», украшенная цветами. Прошлогоднее творение нынешнего победителя тоже запомнилось жителям города – это был роскошный огромный букет.