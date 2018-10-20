Театр «Мастеровые» готовится к премьере «Варшавской мелодии»

Главный режиссёр драматического театра Денис Хуснияров занимается подготовкой нового спектакля «Варшавская мелодия», премьера которого ожидается будущей весной. На постановку был выделен правительственный грант в размере 480 тысяч рублей.

В создании спектакля примут участие не только известные актёры, но и специалисты по визуальному и звуковому оформлению из Казани, Санкт-Петербурга и Москвы.

Пьеса «Варшавская мелодия» написана советским драматургом Леонидом Зориным в 1947 году. Основная сюжетная линия строится на взаимоотношениях двух влюблённых: русского студента и студентки из Польши. Действие развивается в декорациях сталинской эпохи, и счастью молодых людей мешает расстояние и «железный занавес».