19 октября в Казанской Ратуше пройдёт праздник, посвящённый 25-летию журнала «Казань». Исторические стены бывшего Дворянского собрания встретят почётных гостей вечера — авторов и героев публикаций, а также единомышленников и постоянных читателей ведущего общественно-политического, историко-публицистического и литературно-художественного издания Татарстана. В программе вечера выступления Филармонического джаз-оркестра под управлением Сергея Васильева, Государственного камерного хора Республики Татарстан (художественный руководитель и дирижёр заслуженный деятель искусств Республики Татарстан Миляуша Таминдарова), Казанского муниципального камерного балета «Пантера» (художественный руководитель и главный балетмейстер заслуженный деятель искусств Республики Татарстан Наиль Ибрагимов), заслуженной артистки Республики Татарстан солистки-вокалистки филармонии Ризиды Валиевой и других звёзд сцены — героев публикаций журнала. Под эгидой юбилея журнала с 20 октября в галерее «Окно» Казанской ратуши будет работать выставка произведений казанских художников «Городские истории». Выставка продлится до 8 ноября. Толстый иллюстрированный ежемесячник журнал «Казань» сегодня читают не только в Татарстане, но и во многих уголках России. Знакомы с ним и за рубежом. Его первый номер увидел свет в октябре 1993 года — эпоху перемен, ознаменованную падением тиражей бумажной прессы. Книжка формата «А5» была почти полностью посвящена теме сохранения Старо-Татарской слободы, задав «магистральную» историко-культурную линию дальнейшего развития журнала. Концепцию редакции и её бессменного главного редактора Юрия Балашова на самом старте поддержало руководство республики — первый Президент Татарстана Минтимер Шаймиев и Председатель Верховного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин. Регулярный выпуск журнала начался в 1994 году. В непростые времена журнал разработал особый взгляд на историю через историю отдельного человека, отдельной семьи: «В условиях коммунистического режима многие пласты культуры были или отсечены, или загнаны в подполье. Когда мы начинали, исходили, в частности из того, чтобы дать выход этим пластам. Речь идёт о воспоминаниях представителей бывших дворянских семей, и о выдающихся татарских просветителях…» — рассказывает член редколлегии журнала историк Владимир Бухараев. «Мы пытались соединить разные способы и ракурсы. Посмотреть на жизнь глазами художника, фотографа, литератора, учёного»,— говорит об идее многомерного подхода к отражению исторической тематики Юрий Балашов. Свою идею создатели журнала реализуют уже на протяжении 25 лет. Обширный срез жизни города и республики представлен в разнообразных рубриках, это — «Казань и казанцы», «Машина времени», «Попасть в историю», «Человек в искусстве», «Мир на полотне», «Взгляд через объектив», «Казань — спортивная столица», «Открытые земли», «Образ жизни», «Читальный зал». Отличительной особенностью журнала, сделавшей его неповторимым и узнаваемым в ряду существующих изданий, является обилие эксклюзивных материалов историко-культурной и просветительской тематик. Ретроспектива и современность жизни столицы Татарстана, уникальные явления и персоналии, о которых пишут авторы журнала «Казань», позволяют ему по праву называться энциклопедией многоликой культуры города. Только журнал «Казань» представил читателям мемуары Павла Аксёнова, постоянно публиковал материалы о светомузыкальных экспериментах СКБ (НИИ) «Прометей», стал постоянной площадкой легендарной фотогруппы «ТАСМА», посвятил немало специальных номеров выдающимся современникам — Салиху Сайдашеву, Константину Васильеву, Василию Аксёнову, Назибу Жиганову, Софии Губайдулиной, Вячеславу Алемасову и многим другим. В редакционную коллегию журнала «Казань» входят яркие представители научной и общественной мысли республики, постоянными авторами журнала являются известные учёные-историки, профессиональные искусствоведы, краеведы, журналисты и писатели. Журнал «Казань» — один из немногих среди изданий республики, активно участвующий в её литературном процессе. С редакцией журнала связаны имена Амирхана Еники, Гарифа Ахунова, Равиля Файзуллина, Мудариса Аглямова, Равиля Бухараева, Рустема Кутуя; его авторами были российские литераторы Евгений Евтушенко, Василий Аксёнов, Белла Ахмадулина, Анатолий Гладилин, Евгений Попов, Гузель Яхина, Булат Ханов. Со времени появления в Казани литературно-музыкального фестиваля «Аксёнов-фест» одним из его партнёров и соорганизаторов мастер-классов был журнал «Казань». Сегодня журнал «Казань» — постоянный информационный партнёр многих фестивалей, выставок, творческих состязаний, проходящих в Татарстане. Их событийное многообразие помогают отражать богатые иллюстративные возможности издания. Наряду с работами лучших современных казанских фотографов, в оформлении журнала используются уникальные фотоснимки из государственных и частных собраний, а также качественные репродукции художественных работ. Это возможно благодаря постоянному и плодотворному сотрудничеству журнала с крупнейшими музеями, научными центрами, библиотеками и частными коллекционерами. Ставший на самом старте своеобразным символом сохранения исторического наследия города, журнал «Казань» и сегодня является постоянным участником различных культурных и общественных акций по сбережению старины и обновлению столицы Татарстана. Последние три года редакция принимает непосредственное участие во всероссийском волонтерском движении «Том Сойер-фест», главный редактор журнала Юрий Балашов входит в состав совета Татарстанского республиканского отделения ВООПиК; одним из внештатных редакторов и постоянных авторов журнала «Казань» является помощник Президента Республики Татарстан по вопросам сохранения исторического и культурного наследия Олеся Балтусова. Журнал «Казань» — многократный обладатель знака «Золотой фонд прессы», победитель Всероссийского конкурса «Обложка года», Республиканского журналистского конкурса «Хрустальное перо», Всероссийского конкурса «Многоликая Россия» и Открытого межрегионального конкурса «Искусный глагол» имени В. Ю. Матвеева Благотворительного фонда Владимира Потанина среди СМИ, освещающих вопросы культуры.