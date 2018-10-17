Работы художников Татарстана выставят в музее на Северном Кипре

Музей современного искусства Ближневосточного университета Северного Кипра открывает новый арт-проект, посвящённый искусству тюркских народов. Четыре художника из Татарстана Алсу Тимергалина, Рабис Саляхов, Рият Мухаметдинов и Саида Сиразиева примут участие в этом проекте. Они отправятся в турецкую республику Северный Кипр, где в течение недели будут работать над картинами, которые впоследствии передадут музею.

Музей будет самым крупным в регионе, его площадь составит около 15 квадратных километров. Экспозиция объединит работы представителей тюркского искусства.