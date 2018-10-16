В Казани установлен памятник Рудольфу Нуриеву работы Зураба Церетели

Монумент, изображающий великого танцора в движении, занял своё место над фонтаном перед фасадом оперного театра. Скульптура была доставлена в Казань 14 октября. Памятник, отлитый в бронзе, сразу установили целиком, за исключением вскинутой вверх руки, которую пришлось крепить на месте – иначе транспортировать скульптуру было бы невозможно из-за габаритов.

Официальное открытие памятника ожидается в годовщину Октябрьской революции, и мероприятие обещал посетить сам создатель скульптуры Зураб Церетели. Ещё один монумент его работы отправился в Уфу, на родину Нуриева. Все расходы по установке и транспортировке памятника взял на себя неизвестный меценат.