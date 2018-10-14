Галерея современного искусства в Казани готовится к открытию после ремонта

Казанская галерея современного искусства вскоре снова распахнёт свои двери: открытие ожидается в ноябре. Новое современное здание, стильный интерьер, обновлённая экспозиция – вот что ждёт посетителей.

Директор Госудаственного музея изобразительных искусств РТ Розалия Нургалеева утверждает, что обновлённая галерея станет лучшим выставочным пространством в республике Татарстан. Галерея будет работать круглый год, и здесь планируется провести массу интересных выставок и других культурных мероприятий, в том числе и связанных с музыкой.