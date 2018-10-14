Завершение Оперного фестиваля в Казани отметится выступлением ГСО РТ и солистки Большого театра

17 октября состоится закрытие VIII международного Оперного фестиваля «Казанская осень». Фестиваль завершится грандиозным концертом государственного симфонического оркестра республики Татарстан (дирижёр – народный артист России Александр Сладковский) и солистки Большого театра, народной артистки Азейрбаджана, лауреата многочисленных конкурсов Динары Алиевой (сопрано).

На концерте прозвучат фрагменты из опер Пуччини, Верди, Рахманинова и других известных композиторов.