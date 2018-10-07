Автор «Ждуна» презентовала новую скульптуру

Мем «Ждун» хорошо известен пользователям рунета. Он появился ещё в январе 2017 года после того, как голландская художница Маргрит ван Брифорт представила миру скульптуру, посвящённую пациентам, ожидающим приёма в клинике.

Недавно создаительница «Ждуна» продемонстрировала своё новое творение, выполненное в том же неповторимом стиле: неуклюжее существо с телом, покрытым складками, напоминает нечто среднее между тюленем и собакой породы шарпей. Существо телесного цвета, у него огромные печальные глаза и человеческие ноги.



Названия новому творению Маргрит ван Брифорт пока не придумали, но несколько возможных вариантов пользователи сети по всему миру уже предложили. Самые популярные англоязычные названия: Saddy ( «Грустняшка») и Pugly (что можно перевести как «уродливый щенок»). В России лидирует вариант «Тоскун», но популярны также имена Прошун, Лежун, Грустин, Хочун и другие.