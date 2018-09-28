Выставка художников Татарстана проходит в Москве

В столице прошло торжественное открытие выставки татарстанских художников под названием «Край души нашей». Организатором стал Московский дом национальностей. Экспозиция расположилась в галерее ГБУ «МДН» и занимает целых три зала.

Выставка продлится до 12 октября. Работы, которые составили экспозицию, отражают национальный колорит республики, знакомят с бытом, культурой и национальными особенностями Татарстана. Их авторы – художники от 20 до 80 лет, как начинающие, так и известные мастера.

Следующая выставка планируется в марте, причём в ней примут участие художники не только из Татарстана, но и из Крыма.