Дом «Мазута» признан архитектурным памятником

Дом «Мазута» расположен на улице Меховщиков, 2. Здание было возведено в 1840 году и является самой старой постройкой Ново-Татарской Слободы.

История здания довольно интересна: изначально здесь располагалась контора, которая занималась продажей мазута, рядом находились склады ГСМ. Во время Великой Отечественной войны его отмечали на немецкий картах как предполагаемое место бомбардировки, но этим планам не суждено было сбыться, и дом стоит до сих пор. В послевоенные годы его заселили работники мехкомбината, некоторые из них до сих пор в нём проживают.

Табличке с номером дома уже более 50 лет. А сам номер ещё старше – он был присвоен дому ещё до революции. Это уникальное здание, обладающее исторической и архитектурной ценностью. И вот дом «Мазута» наконец-то стал официальным памятником архитектуры.