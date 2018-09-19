Музей истории татарстанской журналистики открылся в Казани

В декабре 2018 года будет отмечаться 100-летний юбилей со дня основания союза журналистов республики Татарстан. В преддверии важного события состоялось открытие обновлённого музея, посвящённого истории татарстанской журналистики.

Экспозиция музея включает множество интересных экспонатов: старинные телевизоры и радиоприёмники, магнитофоны и фотоаппараты. Есть здесь и портфель министра печати РТ, и даже корреспондентские сапоги.

В открытии музея приняли участие известные журналисты с огромным стажем работы и студенты факультета журналистики. А первым почётным посетителем стал председатель союза журналистов России Владимир Соловьёв, который высоко оценил экспозицию и её роль в повышении авторитета профессии и налаживании связи между поколениями.