«Деревенская» фотосессия журнала Vouge

Журнал Vouge опубликовал фотографии новых коллекций модныхъ брендов Gucci, Lacost и Balenciaga. Съёмка проходила в российской глубинке, в небольшой деревне под Архангельском. На заднем плане – поля, полуразрушенная церквушка, в качестве реквизита – старый мотоцикл «Иж». Сами модели одеты в цветастые ткани и платки в стиле babushka.

Фотосессию проводил популярный фотограф Джонни Дафорт, а за образ моделей отвечала Лотта Волкова, известный российский стилист. Публикация необычных фотографий в журнале и социальных сетях вызвала большой резонанс интернет-пользователей: одни сочли, что подобная съёмка отличается бесвкусицей и даже может рассматриваться как насмешка, другие назвали фото настоящим произведением искусства.