Выставка Ивана Горшкова продлится до 23 сентября

В казанской галерее современного искусства БИЗОN по-прежнему продолжается выставка под названием «Дорога королевского пирога». Экспозиция включает необычные работы художника Ивана Горшкова, объединяющие в себе черты различных форматов и направлений. Живопись, графика, скульптура тесно переплетаются с современными интернет-мемами, стикерами и коллажами.

В своём творчестве художник отражает связь абстрактных форм с реальностью сюрреализма, использует образы сказочных существ и фантастических персонажей. Используя дерево, металл, плюшевые игрушки, различные подручные материалы, он создаёт невероятные инсталляции, такие, как самые яркие и интересные работы выставки «Утопия драконов» и «Гиперпрыжок и муравьед».

Вход на выставку свободный, посмотреть экспозицию можно по вторникам и четвергам с 13.00 до 19.00 или по субботам с 11.00 до 15.00.